Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho são premiados em Cannes

"Meu país é cheio de beleza", afirmou o diretor pernambucano, poucos minutos depois de subir ao palco do Grand Théâtre Lumière para também receber o prêmio por Wagner Moura – o ator foi à estreia do longa em Cannes, mas não participou da premiação neste sábado por estar participando da filmagem de 11817, de Louis Leterrier.

Mendonça Filho enviou uma saudação especial ao Brasil, observando que "o Festival de Cannes é simplesmente a catedral do cinema neste planeta". Ele também agradeceu o fato de o filme ser lançado nos cinemas, que, segundo ele, "forjaram" o caráter desse filme.

Em O Agente Secreto, Mendonça Filho narra o retorno de um professor perseguido, representado por Wagner Moura, à sua cidade natal, Recife, em 1977. Lá, embora ainda incógnito, ele espera retomar uma vida tranquila com a família, mas vai se deparar com a realidade dos violentos anos finais da ditadura militar no país.

Mendonça Filho já havia concorrido duas vezes na competição oficial em Cannes, com Aquarius (2016) e Bacurau (2019), quando ganhou o Prêmio do Júri. Na disputa pela Palma de Ouro deste ano, O Agente Secreto foi superado pelo iraniano It Was Just an Accident, dirigido por Jafar Panahi.

bl (efe, ots)