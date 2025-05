Espanha propõe embargo à venda de armas para Israel - País sediou reunião de cúpula de países europeus e árabes, além do Brasil, em busca de solução para guerra em Gaza. Situação no território palestino é "insuportável", afirma ministro alemão.A Espanha propôs neste domingo (25/05) a adoção de um embargo à venda de armas para Israel, como uma forma de pressionar o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a interromper a guerra em Gaza e autorizar a entrada ampla de ajuda humanitária no território palestino.

O ministro das Relações Exteriores espanhol, José Manuel Albares, sugeriu que a comunidade internacional deveria considerar também outras sanções contra Israel.

As declarações foram feitas durante uma reunião do Grupo de Madri, que reúne representantes de países europeus e de países árabes, além do Brasil, para discutir a situação em Gaza e promover a solução de dois Estados.