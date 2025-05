Natureza pode ajudar a diminuir dores e lesões - Estudos mostram o potencial benéfico para a saúde mental e física do contato com a natureza.Em um sábado, há 10 anos, Sarah Allely saiu de sua casa em Sydney, na Austrália, para participar de uma aula de ginástica matinal. Pedalando por ruas tranquilas, ela não tinha noção da reviravolta que sua vida estava prestes a dar. Momentos depois, ela acordou no meio da rua com dores intensas, cercada por pedestres e paramédicos. Ela havia sido atropelada.

Ela foi levada ao pronto-socorro, e mais tarde recebeu alta com uma contusão e uma lesão no ombro. Ela achou que estava bem. Ao chegar na casa onde mora com parceiro e as duas filhas pequenas, pegou o livro que estava lendo para relaxar. "Consigo passar os olhos pelas palavras, mas não consigo entender as frases. A sensação é a de que não consigo ler", lembrou.

Nos dias seguintes, ela teve dores de cabeça persistentes e confusão mental, o que tornou o dia a dia extraordinariamente desafiador. Ela foi afastada do trabalho por motivo de doença e sua agenda, que antes era dedicada ao trabalho, à família e aos compromissos sociais, começou a se encher de consultas médicas.