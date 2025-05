O que fazer quando o turismo se torna um problema?

Turismo excessivo alimenta a crise climática?

As emissões do turismo aumentaram 65% entre 1995 e 2019. No geral, o turismo é responsável por entre 8% e 10% de todas as emissões de gases de efeito estufa. A principal causa do aumento das emissões são as viagens aéreas. Atualmente, as viagens aéreas respondem por um quarto de todas as viagens turísticas, mas são responsáveis por três quartos das emissões geradas. Somam-se a isso as emissões causadas por transporte local, acomodação, alimentação e atividades de lazer.

Também nesse caso, as emissões são geradas independentemente de os destinos serem ou não afetados pelo excesso de turismo. No entanto, o aumento geral do desejo de viajar geralmente leva ao excesso de turismo: se mais pessoas estiverem viajando, os destinos particularmente populares ficarão mais lotados.

Além disso, as viagens curtas estão se tornando cada vez mais populares. No ano passado, somente os alemães fizeram cerca de 94 milhões de viagens curtas, um aumento de quase um quarto (24%) em comparação com o ano anterior. No entanto, esse tipo de viagem causa um nível particularmente alto de emissões de gases de efeito estufa, pois a chegada e a partida de um feriado representam a maior proporção de emissões de CO2. Mais viagens curtas equivalem a mais saídas e chegadas – e, consequentemente, há mais emissões.

O que causa o excesso de turismo?

De acordo com a organização suíça sem fins lucrativos Fairunterwegs, os voos, em particular, têm uma influência decisiva no desenvolvimento de um destino. Um aeroporto próximo favorece o surgimento de pontos turísticos, especialmente se as companhias aéreas de baixo custo oferecem conexões para lá. Maiorca, por exemplo, provavelmente não seria tão popular se as pessoas tivessem que viajar para lá de navio.