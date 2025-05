Reino Unido inicia reestatização da operação de seus trens

O serviço da South Western passou a ser de propriedade pública à 1h59 da manhã, horário local – no entanto, o primeiro trajeto a ser operado sob a nova propriedade foi realizado por um ônibus, devido a serviços de engenharia na via.

Quando o Reino Unido privatizou suas ferrovias?

As ferrovias britânicas têm hoje uma reputação ruim, com cancelamentos frequentes, preços altos de passagens e confusão sobre em quais linhas as passagens podem ser usadas.

Os sindicatos dos ferroviários, que fizeram várias greves por causa de salários nos últimos anos, ficaram satisfeitos com a reestatização. "Todos no setor ferroviário sabem que a privatização (...) não funcionou e não funciona", disse Mick Whelan, secretário-geral do sindicato Aslef.

Os serviços ferroviários do Reino Unido foram privatizados em meados da década de 90, no governo do premiê conservador John Major, embora a rede ferroviária tenha permanecido em mãos públicas, administrada pela Network Rail.

Uma lei aprovada em novembro abriu caminho para que as 14 operadoras ferroviárias do país fossem colocadas novamente sob controle público quando seus contratos expirassem – todos eles terminarão no máximo em 2027 – ou antes, em casos de desempenho insatisfatório.