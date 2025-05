Rússia lança maior ataque aéreo contra Ucrânia em três anos

"O silêncio dos Estados Unidos e de outros países do mundo apenas encoraja [o presidente russo Vladimir] Putin", escreveu Zelenski, no Telegram. "Todo ataque terrorista russo é motivo suficiente para novas sanções contra a Rússia."

"Sem uma pressão realmente forte sobre a liderança russa, essa brutalidade não poderá ser interrompida. As sanções certamente ajudarão."

Revés nas negociações

O ataque ocorreu no terceiro dia previsto de trocas de prisioneiros entre a Rússia e Ucrânia – o único resultado tangível das negociações de paz em Istambul no início do mês. Cada lado libertou 307 militares no sábado, e 390 na sexta-feira, e era esperada mais uma troca neste domingo.

Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia disse que suas defesas aéreas abateram 110 drones ucranianos durante a noite.

A intensidade dos ataques deste fim de semana contrasta com a afirmação de Donald Trump de que Putin estaria interessado na paz.