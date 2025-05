Ucrânia e Rússia finalizam troca de 2.000 prisioneiros - Rivais anunciaram que terceira etapa do plano, envolvendo no total mil detidos de cada lado, foi concluída, horas após intenso ataque aéreo na Ucrânia; Moscou sinalizou que pode entregar uma proposta de cessar-fogo.A maior troca de prisioneiros de guerra entre Rússia e Ucrânia foi concluída neste domingo (25/05), com 303 soldados de cada lado voltando para seus países. A troca foi negociada em três etapas, a primeira ocorrida na sexta-feira. Nesses três dias, mil prisioneiros de cada país foram entregues de volta.

A troca foi primeiramente anunciada no início do mês pelo presidente americano, Donald Trump, que vem tentando negociar uma trégua entre os rivais. Depois do encontro em Istambul entre as duas partes, na semana passada – quando ocorreram os primeiros contatos diretos entre representantes do país agressor e da Ucrânia em mais de três anos de guerra – ambos confirmaram o plano e entregaram aos adversários listas com mil nomes de detidos.

A conclusão do plano ocorreu poucas horas após intensos ataques de mísseis e drones russos na Ucrânia, que deixaram ao menos 12 mortos e levaram o presidente Volodimir Zelenski a apelar por mais sanções conta a Rússia por parte de aliados como Estados Unidos e Europa. Na noite anterior, muitas pessoas ficaram feridas devido a outra forte ofensiva aérea russa.