Venezuela vai às urnas em meio a boicote e prisões

Prisões e boicote

A eleição ocorre depois de uma onda de prisões que resultou na detenção de mais de 70 pessoas, incluindo o líder Juan Pablo Guanipa, aliado próximo da líder da oposição Maria Corina Machado.

Os detidos foram acusados de integrar uma suposta "rede de terrorismo" com o objetivo de sabotar as eleições. Segundo o ministro do Interior, Diosdado Cabello, "grupos empenhados em gerar violência" teriam planejado atacar embaixadas no país, usando o território colombiano para o plano.

Quase 30 ex-presidentes ibero-americanos condenaram neste domingo as prisões, que qualificaram de "desaparecimento forçado", numa carta publicada pela Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas (Grupo Idea).

Em meio ao clima de desconfiança, o regime de Maduro restringiu as passagens terrestres nas fronteiras e suspendeu os voos para a Colômbia. Mais de 400 mil agentes das forças de segurança foram mobilizados para garantir a realização do pleito.

Na quarta-feira, Maria Corina Machado pediu aos cidadãos que ficassem em casa, dizendo que as eleições são "uma farsa, uma armadilha". O pedido de boicote é parte também de sua estratégia de contestação do resultado das eleições presidenciais de julho do ano passado.