Alemanha condena quatro em escândalo do diesel da Volkswagen - Dois ex-funcionários da montadora alemã são condenados à prisão, e dois outros recebem penas em liberdade condicional por adulterar emissões de carros, numa das maiores fraudes da história.A Justiça alemã condenou quatro ex-funcionários da montadora de automóveis Volkswagen por fraude nesta segunda-feira (26/05) devido ao envolvimento deles no escândalo de emissões de motores a diesel, quase uma década depois de autoridades dos Estados Unidos terem descoberto um software que manipulava as emissões em milhões de carros da empresa alemã.

Um tribunal na cidade de Braunschweig condenou dois dos quatro réus a prisão, e os outros dois receberam penas em liberdade condicional. Um ex-chefe de desenvolvimento de motores a diesel foi condenado a quatro anos e meio de prisão. Um ex-chefe de eletrônica de acionamento recebeu a pena de dois anos e sete meses de prisão. O réu de mais alto cargo, um ex-chefe de desenvolvimento, recebeu uma sentença de um ano e três meses em liberdade condicional, e um ex-chefe de departamento foi condenado a um ano e dez meses de liberdade condicional.

O veredito encerrou o julgamento que durou quase quatro anos. No entanto, os condenados podem recorrer da sentença.