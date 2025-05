Alunos propõem slogans nazistas para formatura na Alemanha

Isso representa um enorme desafio, especialmente para os educadores. Dois anos atrás, o caso de dois professores em Brandemburgo causou furor na Alemanha. Eles denunciaram incidentes extremistas de direita na sua escola, sofreram amplas hostilidades e acabaram deixando a escola.

Porém, mais do que nunca é necessário que os professores reajam porque, do contrário, provocações racistas e de teor extremista de direita vão se tornar cada vez mais comuns, diz Dürr, do Centro de Democracia de Hessen. "Se o professor não intervém e deixa os perpetradores impunes, você sugere aos alunos, até certo ponto, que isso é normal. Precisamos apoiar aqueles que ousam defender os valores democráticos e identificam o extremismo como um problema."

Memória da era nazista se apaga

Quem conhece isso muito bem é o presidente da Associação de Professores Alemães, Stefan Düll, que também é diretor de uma escola secundária em Neusäss, na Baviera. Ele defende tratar casos de comportamento extremista de direita por parte de estudantes com a máxima severidade: chamar a polícia e registrar queixa, o que obriga os investigadores a agirem.

"Não podemos varrer esses crimes para debaixo do tapete dizendo que vamos resolver o problema com uma pequena abordagem pessoal e pronto. Mesmo que o infrator tenha apenas 13 anos, temos que denunciar à polícia. E se a polícia for até o infrator e o abordar, isso tem um impacto diferente de meras medidas disciplinares escolares, que devem ser adicionalmente impostas", afirma.

Düll apoia a ideia da ministra da Educação de tornar obrigatórias as visitas aos memoriais dos campos de concentração. Ele lembra que 90% das escolas alemãs já fazem isso, mas diz que, mesmo assim, manter viva a memória do Holocausto está se tornando cada vez mais difícil para as instituições educacionais.