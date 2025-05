Cada vez mais jovens japoneses aderem à demissão silenciosa

Hoje, os jovens querem "se concentrar em seus hobbies, ser mais livres e ter mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional", disse. Tsuji vê com bons olhos a mudança, após décadas de exigências intensas impostas aos trabalhadores pelo Japão corporativo.

"No passado, as pessoas eram muito leais às suas empresas e não tinham vida fora do escritório. Agora, se elas tiverem muito mais tempo livre, talvez gastem mais dinheiro e ajudem a economia ou, ainda mais importante, encontrem um parceiro e tenham uma família. E isso é importante porque a população está diminuindo", afirmou Tsuji.

Morte por excesso de trabalho

Kawakami acrescenta outro motivo pelo qual a demissão silenciosa representa uma mudança positiva para milhões de trabalhadores japoneses. "As gerações mais antigas de trabalhadores davam 150% de si para suas empresas, mas o preço que pagavam era o 'karoshi'", afirmou a pequisadora, citando o termo japonês para morte causada pelo excesso de trabalho.

Em 1998, foram registrados 32.863 suicídios no Japão, muitos deles relacionados a longas jornadas de trabalho e pressão no local de trabalho. O número total de suicídios permaneceu acima de 30 mil nos 14 anos seguintes, mas vem diminuindo gradualmente desde então. Em 2024, cerca de 20.320 tiraram a própria vida, o segundo menor número desde 1978, quando as estatísticas foram compiladas pela primeira vez.

"Os jovens não sentem mais que não têm escolha além de permanecer em um emprego onde não estão felizes", disse Kawakami. "O resultado são pessoas mais felizes."