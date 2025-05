Fim da última favela no centro de SP vira disputa eleitoral - Encravada em área cobiçada da cidade mais rica do Brasil, favela do Moinho tem destino negociado pelo presidente Lula e governador Tarcísio de Freitas, ambos de olho na eleição de 2026.Encravada no coração da região central de São Paulo, a Favela do Moinho se transformou no centro de um embate político entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), os dois políticos mais cotados hoje para disputar as eleições presidenciais do ano que vem.

Ali, na última favela da região central de São Paulo, quase mil famílias se aglomeram em barracos em uma área espremida por duas linhas ferroviárias e, segundo o Ministério Público de São Paulo, controlada pelo tráfico de drogas.

De um lado, está a urgência do governo paulista em revitalizar a região mais degradada do centro da maior cidade do país — e que, até poucos dias, abrigava a maior concentração de usuários de crack na cidade: a Cracolândia. Do outro, está o desejo do governo federal de ganhar pontos com o eleitorado à esquerda, impedindo que a remoção de famílias carentes seja feita na base da truculência.