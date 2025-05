Legalização de dólares pode facilitar sonegação na Argentina

Para reverter essa lógica, Milei opta por uma solução prática, ainda que controversa. "Em última análise, o governo está tentando abordar uma realidade existente, não criar uma nova", acrescenta Moses.

De uma perspectiva econômica, o plano pode ter efeitos positivos no curto prazo, de acordo com Moses. Ao permitir que reservas inativas sejam utilizadas, o consumo e o investimento em bens duráveis ??seriam estimulados, principalmente por pequenas e médias empresas. "Muitas empresas têm um fundo paralelo. Se quiserem comprar máquinas, o fazem com esse dinheiro, mas sem recorrer a canais legais. Este esquema poderia facilitar essas transações", descreve Moses.

Preocupação internacional

A Argentina é membro do Grupo de Ação Financeira Internacional (Gafi), que visa desenvolver políticas de prevenção e combate à lavagem do dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômicos (OCDE). Embora suas decisões soberanas não exijam autorização internacional, elas podem ter consequências.

A reintegração de dinheiro informal sem supervisão rigorosa pode ser vista como uma violação dos compromissos globais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

"Do ponto de vista do crime organizado, uma economia que permite a entrada de recursos sem questionamentos se torna muito atraente", alerta Demary. "A União Europeia reforçou suas regulamentações justamente para evitar isso. A Argentina corre o risco de ser incluída nas listas cinza ou negra do Gafi se não demonstrar mecanismos de supervisão adequados."