Merz diz que Kiev poderá usar armas alemãs contra alvos na Rússia

No entanto, o chefe do governo alemão evitou apontar especificamente quais armas alemãs os ucranianos poderão utilizar contra alvos na Rússia. Merz também evitou responder se os alemães pretendem entregar mísseis de longo alcance Taurus à Ucrânia, uma demanda antiga de Kiev. O Taurus alemão, com um alcance de mais de 500 quilômetros, poderia permitir que Kiev atingisse centros logísticos russos bem atrás das linhas inimigas com alta precisão.

O antecessor de Merz na chancelaria federal, o social-democrata Olaf Scholz, recusou terminantemente em fornecer estes mísseis à Ucrânia, argumentando que a Rússia poderia interpretar isto como o envolvimento direto da Alemanha na guerra. Enquanto ainda estava na oposição, Merz chegou a afirmar que era favorável a fornecer os Taurus para os ucranianos.

Mas, depois da sua posse, o governo alemão passou a enfatizar que não daria mais detalhes sobre quais armas estavam sendo enviadas à Ucrânia, preferindo adotar uma postura de ambiguidade estratégica. Em uma entrevista à emissora pública WDR, Merz evitou falar se a Alemanha pretende agora enviar mísseis Taurus para Kiev.

De acordo com a imprensa alemã. nenhum míssil de cruzeiro Taurus foi efetivamente entregue. A arma de maior alcance entregue pela Alemanha até o momento é o lançador de mísseis Mars II, que tem um alcance de 84 quilômetros. Já o sistema Panzerhaubitze 2000 pode atingir alvos a uma distância de 56 quilômetros.

Nas mesmas falas, o chefe do governo alemão ainda denunciou o que chamou de ataque "sem escrúpulos" da Rússia a alvos civis, como cidades, jardins de infância, hospitais e lares de idosos.

"Um país que só consegue defender-se de um agressor no seu próprio território não se está se defendendo suficientemente", comentou o chanceler federal.