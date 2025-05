Novo líder alemão diz que ações de Israel em Gaza "não têm mais justificativa"

Mas há também sinais de insatisfação com a continuidade nesse fornecimento de armas. Nesta segunda-feira, um grupo de deputados do Partido Social-Democrata (SPD) da Alemanha, legenda que é parceira de coalizão do governo do conservador Merz, pediu publicamente que as vendas sejam interrompidas, citando preocupações com o direito humanitário e o crescente sofrimento dos civis em Gaza.

"As armas alemãs não devem ser usadas para espalhar catástrofes humanitárias e violar o direito internacional", disse Adis Ahmetovic, porta-voz de política externa da bancada parlamentar do SPD, em uma entrevista à revista alemã Stern. "É por isso que estamos pedindo ao governo do [primeiro-ministro Benjamin] Netanyahu que concorde com um cessar-fogo e retorne à mesa de negociações."

