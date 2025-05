Parlamentares usam temas relacionados à infância e adolescência para propor leis sobre armas

De acordo com o levantamento do Fogo Cruzado, no Congresso Nacional, a bancada eleita com apoio do Proarmas – em sua maioria composta por parlamentares em primeiro mandato – tem atuado como agente de reforço das agendas já tradicionais da "bancada da bala", termo usado para referir à frente parlamentar de políticos que defendem o armamento civil. Sua atuação, porém, vai além com esses parlamentares se alinhando a discursos moralistas sobre gênero e infância e adolescência para ganhar tração entre a base conservadora.

"Tínhamos feito um estudo anterior, mostrando que os parlamentares pró-armamentos estavam se renovando no Congresso. Há muita gente nova falando sobre armas. E quisemos entender o que essas pessoas estão trazendo para o debate", afirma Terine Coelho, gerente de pesquisa do Instituto Fogo Cruzado e uma das responsáveis pela pesquisa.

Para identificar padrões na atuação legislativa dos parlamentares, foi criado um banco de dados com todas as propostas legislativas de cada autor, a partir de dados da Câmara e do Senado. Por meio deles, o Fogo Cruzado identificou as principais temáticas abordadas, os padrões de produção legislativa e as prioridades destes parlamentares.

O que defendem os novos parlamentares pró-armas

Ao analisar projetos de lei de autoria de 23 congressistas ligados no período estudado ao Proarmas – sendo 569 PLs da Câmara dos Deputados e 170 do Senado Federal –, o Fogo Cruzado revelou que eles abordam 27 temas distintos, mas apenas 7% dos projetos tratam diretamente sobre armas e munições.

A maioria das propostas está concentrada em temas como segurança pública (78 PLs) e código penal (73 PLs), somente então aparece a questão de armas e munições (52 PLs). Elas são seguidas por projetos que tratam da infância e adolescência (46 PLs) e direitos fundamentais e cidadania (45 PLs).