Alemanha facilita compra de passagens de trem para a Europa

A DB promete que "as passagens para todas as principais ferrovias de nossos países vizinhos estarão disponíveis" em seu site ou aplicativo até o fim de 2026.

A integração acontece em meio ao aumento das viagens de longa distância de trem na Europa – e também ao problema crescente de pontualidade da estatal alemã.

De acordo com o chefe de transporte de longa distância da companhia, Michael Peterson, 2024 foi o ano mais forte em viagens de longa distância para a ferrovia alemã, com um crescimento de 22% em comparação com 2019, ano pré-covid.

Embora a DB continue a adicionar novas conexões ao seu portfólio, como a recente introdução do serviço de trem de alta velocidade entre Berlim e Paris, ainda há vários problemas com as viagens de trem na Europa.

"Não existe uma rede ferroviária europeia integrada", observou o parlamentar Matthias Gastel, do Partido Verde alemão, à agência de notícias DPA. Sem falar na superlotação, atrasos, cancelamentos e outros problemas enfrentados com frequência por passageiros.

As dificuldades geralmente começam com a compra fragmentada de bilhetes. Além da inconveniência, os passageiros se deparam com dificuldades relacionadas aos direitos do consumidor, como compensação por conexões perdidas.