Argentina de Milei ratifica saída da OMS - Confirmação veio durante visita do americano RFK Jr. a Buenos Aires. Secretário de Saúde dos EUA havia instado outros países a seguirem exemplo do governo Trump e abandonarem a Organização Mundial de Saúde.O governo do presidente Javier Milei ratificou na segunda-feira (26/05) a decisão de retirar a Argentina da Organização Mundial da Saúde (OMS), órgão das Nações Unidas que reúne quase 200 países. O anúncio foi feito durante uma visita oficial a Buenos Aires do secretário de Saúde dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., cujo país também deixou a OMS no começo do ano.

RFK Jr., que é conhecido em círculos de direita por propagar visões conspiracionistas sobre vacinas, foi recebido pelo ministro da Saúde da Argentina, Mario Lugones, que disse em uma mensagem nas redes sociais que os dois definiram uma "agenda de trabalho comum".

"Acreditamos no futuro da colaboração em saúde global. Temos visões semelhantes sobre a direção a seguir, por isso vamos aprofundar o trabalho conjunto entre os dois países", afirmou Lugones.