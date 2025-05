Berlim anuncia planos para tentar voltar a sediar Jogos Olímpicos em 2036

"Não defendemos mais a exclusão e o ódio. Somos uma metrópole colorida e diversificada que está aberta para o mundo", disse Wegner, destacando ainda que as autoridades da cidade não têm exclusivamente interesse em sediar os Jogos de 2036, mas que também ficaria satisfeitas com uma candidatura bem-sucedida em 2040 ou 2044.

Competição com outras cidades alemãs

Os planos de Berlim, que opera como uma cidade-estado, também incluem dividir várias das provas com os estados alemães de Brandemburgo, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Saxônia e Schleswig-Holstein.

Mas Berlim e os estados aliados também enfrentam competição de outras cidades alemãs que manifestaram interesse em sediar os jogos de 2036, 2040 ou 2044.

Entre elas estão Munique, que já sediou os Jogos de 1972; Hamburgo, que já ensaiou outras pré-candidaturas no passado; e uma coligação de cidades do estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália.

Caberá à Confederação Alemã de Esportes Olímpicos (DOSB) decidir no ano que vem qual cidade será a candidata oficial da Alemanha diante do Comité Olímpico Internacional (COI). Quem passar na peneira da entidade alemã ainda terá que enfrentar uma competição que promete ser dura para a escolha final da sede de 2036. Cidades como Istambul (Turquia), Santiago (Chile), Doha (Catar) e Riad (Arábia Saudita) já manifestaram interesse em concorrer.