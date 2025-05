[Coluna] Cinema brasileiro é nosso novo futebol

Esse sucesso aconteceu apenas alguns meses depois do fenômeno do filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles, que levou o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar e de Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro de melhor atriz, além de ser indicada ao Oscar e virar "rainha" do Brasil.

Ou seja, em 2025, o cinema é o novo futebol. É o lugar onde sentimos um orgulho quase patriota. Comemoramos as vitórias de Wagner e de Kleber com "Agente Secreto" como se fosse nossa (e não é?).Todas as vezes que passo por um cartaz de "Ainda Estou Aqui" na Alemanha, quero fazer uma foto. E vai acontecer o mesmo com "O Agente Secreto". E, olha, é bom se orgulhar do seu país por causa da arte, principalmente depois de vivermos um tempo de trevas, onde era quase impossível se orgulhar do nosso país.

Memórias da ditadura

O Brasil, além de ter vivido uma época de apagão da arte e desvalorização dos artistas, também andou negando a ditadura, ou pior, até se orgulhando desse tempo sombrio e horroroso. Não por coincidência, acho, os dois filmes que mais fizeram sucesso em 2025 se passam nesse período. "O Agente Secreto" não tem a ditadura e seus crimes como tema principal, como é o caso de "Ainda Estou Aqui", mas a história se desenrola em 1977, no governo de Ernesto Geisel, em Recife. A ditadura está ali o tempo todo. Logo no início do filme, uma legenda explica: "Esse filme se passa em 1977, uma época cheia de pirraça". Essa é uma maneira quase 'fofa' de definir o período, quando a ditadura se encaminhava para o fim mas ainda existia censura, prisões e tortura.

Em entrevista ao jornal O Globo, Kleber Mendonça Filho disse que essa era a época da sua infância e que ele mesmo se lembra de cantar o hino na escola. Eu também me lembro desse patriotismo obrigatório. Muitos não sabem, mas nós, da Geração X, éramos obrigados a cantar o hino diariamente e jurar amor à bandeira.

É muito simbólico que os filmes que nos fazem sentir tanto orgulho do Brasil em 2025 sejam os que criticam e lembram esse período horrível da nossa história, o mesmo que muitos tentaram "reviver" recentemente. Estivemos perto de um golpe de estado em janeiro de 2023 e os planos eram acabar com a democracia e perseguir adversários políticos. É um alívio e tanto ver que, além desse revival da ditadura não ter dado certo, a gente ainda tem o cinema para nos lembrar o quanto esse período foi terrível. É preciso lembrar para que o horror não se repita.