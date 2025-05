Com regulação, apostadores brasileiros buscam opções no exterior

Em redes sociais, é comum que apostadores com maior notoriedade comentem o número de contas que já adquiriram de terceiros. Muitas vezes elas passam de 100. No Facebook, grupos para o comércio de contas possuem milhares de integrantes. As ofertas pela aquisição do acesso variam entre os R$ 50 e R$ 200. Com frequência, são comercializados juntos os dados bancários cadastrados na conta, que são necessários para que a retirada do dinheiro.

Todo esse processo é cercado de denúncias de golpes, e, recentemente, até perfis que se dizem responsáveis por "soluções em apostas esportivas" passaram a intermediar as negociações prometendo maior segurança.

Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que "no tocante aos grupos de Facebook, sempre que a equipe de monitoramento da Secretaria de Prêmios e Apostas detecta atividades suspeitas ou oferta de apostas ilegais, realiza denúncia em canal específico da Meta para a retirada do conteúdo". Questionada, a Meta não quis comentar o caso.

O ministério destacou ainda que, desde o início do ano, existem regras no Brasil que complicam esse tipo de prática entre os agentes operadores de apostas. "Primeiramente, o apostador é obrigado a cadastrar uma conta bancária de sua titularidade para aporte ou retirada de valores na bet, o que dificulta o uso da conta por terceiros, pois demandaria o aluguel da conta de aposta e também da conta bancária".

Aperto regulatório e fuga para o exterior

Atualmente, as plataformas de apostas brasileiras também precisam exigir reconhecimento facial no momento do cadastro do apostador, em situações de alteração cadastral e para a retirada de valores, o que obriga a presença física do titular da conta diante do dispositivo, dificultando o uso da conta por terceiros.