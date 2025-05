Longe de ser limpinha: por que água da chuva não é segura para você beber

"Nós já sabíamos que uma quantidade de agrotóxico é encontrada nas águas dos rios, mas na água da chuva foi a primeira vez que foi estudado no Brasil. Isso mostra que essas partículas de agrotóxicos estão presentes no ar", explica Cassiana Montagner, pesquisadora do Instituto de Química da Unicamp, coordenadora do Laboratório de Química Ambiental.

Os agrotóxicos podem chegar aos rios de várias maneiras, como através do escoamento superficial da água da chuva que carrega os produtos químicos, do manejo inadequado do solo ou do vazamento ou derramamentos acidentais.

Os agrotóxicos encontrados

O herbicida atrazina, usado em larga escala pelo agronegócio no país, foi detectado em todas as amostras de água da chuva coletadas nas três cidades que integram o estudo e o fungicida carbendazim, que tem seu uso proibido no Brasil, foi encontrado em 88% do material coletado. Em Brotas ele foi o agrotóxico encontrado em maior quantidade. O herbicida tebuthiuron foi detectado pela primeira vez em água de chuva, estando presente em 75% das amostras.

Em 2022, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu o uso do carbendazim, dando o prazo de doze meses para que os agricultores se adequassem à nova regra. A substância pode causar mutações genéticas, diminuir a fertilidade e prejudicar o feto.

As concentrações dos agrotóxicos encontradas nas amostras não ultrapassaram os limites permitidos para a água potável no Brasil. Porém, algumas das substâncias detectadas não têm padrões de segurança estabelecidos, ou seja, não há indicadores de concentração segura.