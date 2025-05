Marcha de extremistas israelenses acaba em violência em Jerusalém

Por sua vez, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, declarou que Jerusalém permanecerá "unificada e sob a soberania israelense", durante uma reunião de gabinete realizada em Jerusalém Oriental na manhã de segunda-feira.

Ocupação ao fim da Guerra dos Seis Dias

A marcha começou logo após a visita do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, à Esplanada das Mesquitas, ou Monte do Templo para os judeus, em Jerusalém Oriental, o que também é encarado como provocação pelos palestinos.

A Jordânia, que administra a esplanada, mas cujos pontos de entrada são controlados por Israel desde a tomada de Jerusalém Oriental, em 1967, condenou "as práticas desse ministro extremista".

A Mesquita de Al-Aqsa, que fica na esplanada, é o terceiro local mais sagrado do islamismo e um símbolo da identidade nacional palestina. O Monte do Templo é o local mais sagrado do judaísmo, e judeus podem visitá-lo, mas não rezar no local.

Todos os anos, neste dia, milhares de extremistas israelenses marcham pelas ruas de Jerusalém, incluindo a Cidade Velha, agitando bandeiras israelenses e sob segurança reforçada. Para muitos palestinos, esse desfile é uma provocação deliberada.