Mozart: criança prodígio sem amigos?

Maior e mais antigo evento musical na Alemanha em torno da obra do compositor, o Festival Mozart de Würzburg é aberto todos os anos na Residência de Würzburg, palácio reconhecido como patrimônio cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas Para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Uma vida inteira cercado por músicos

Mozart causou sensação em meados do século 18 como uma criança prodígio. Ele viajou durante anos com o pai pela Europa e impressionou as nobrezas das cortes com seu talento no violino e no piano. Não havia tempo para amizades intensas com outras crianças. "É claro que a família era muito focada em si mesma; esse vínculo era particularmente forte no início da década de 1760", explica Meining à DW.

Mesmo em outras épocas, não seria possível imaginar Mozart em aconchegantes festas regadas a vinho ou em churrascos com amigos. "Eram relacionamentos mais do contexto musical; colegas, amigos músicos, professores, patronos ou músicos de orquestra." No caso de Mozart, amizades e música não podem ser separadas.

Joseph Haydn, o amigo paternal

Mozart ainda é considerado um modelo para muitos músicos nos dias de hoje. Ele próprio também teve modelos, como o compositor Joseph Haydn e o filho de Bach, Johann Christian Bach, a quem admirava por sua música elegante e leve. Apesar de Haydn ser 24 anos mais velho do que ele, Mozart escreveu em cartas que ele era seu "amigo mais querido". Em 1785, ele dedicou seis composições para quartetos de cordas a Haydn e lhes entregou as partituras com uma nota que dizia que elas eram seus "filhos" – uma alusão à amigável relação paternal entre ambos.