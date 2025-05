Pac-Man completa 45 anos como ícone dos videogames

A mecânica "simples” do videogame é um dos principais destaques que atraiu e ainda atrai uma série de jogadores. "Os jogos da época eram muito simples, mas Pac-Man tem um algoritmo muito peculiar. Os fantasmas se comportam de maneira diferente; cada fantasma tem um comportamento diferente", diz o chefe da empresa japonesa.

Mesmo agora, 45 anos após sua primeira estreia, o Pac-Man segue com uma base fiel de fãs e com lançamentos periódicos nos mais tecnológicos videogames, como o PlayStation 5. Virou série, dominou produtos de papelaria e, durante a pandemia, foi até inspiração para desenvolverem uma versão para incentivar o isolamento social e a importância dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Come-Come: apelido carinhoso entre brasileiros

Originalmente, o nome do jogo era "Puck-Man” – fazendo uma leve alusão à onomatopeia japonesa "paku”, representando o som que a boca faz ao se abrir e fechar. Para se adequar e disseminar mais facilmente no ocidente, especialmente países cuja língua nativa é o inglês e uma troca de consoantes poderia transformar o nome do jogo em uma obscenidade, o "puck” virou "pac”. Além disso, a mudança ajudaria a popularizar o personagem no mercado ocidental.

No Brasil, chegou apenas em 1983 e já se estabeleceu com um apelido um tanto quanto curioso. Segundo o Uol, "Come-Come” apareceu, pela primeira vez, numa reunião interna da Philips. Na época, o jogo foi descrito como "é um bichinho, ele vai num labirinto e come, come, come...”. Marcus Garrett também contou essa história em seu livro, "1983 + 1984: quando os videogames chegaram”. Essa adaptação do nome foi essencial para que a população brasileira se identificasse com o arcade.

Tudo começou com pizza