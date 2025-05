Países europeus se unem para tentar facilitar deportações

A convenção é um tratado internacional que foi redigido e assinado há cerca de 75 anos, após a Segunda Guerra Mundial. Ela estabelece direitos e liberdades fundamentais para os Estados signatários, como a proibição da tortura, o direito a um julgamento justo e a liberdade de expressão. Na década de 1960, ela foi atualizada para proibir a pena de morte.

A convenção forma a espinha dorsal jurídica do Conselho da Europa, o principal órgão de direitos humanos do continente. A organização é mais antiga do que a União Europeia e inclui a maioria dos países do continente – era composta por 47 Estados até a suspensão e posterior saída da Rússia, em 2022, devido à invasão da Ucrânia.

Indivíduos que acreditam que seus direitos sob a convenção foram violados podem processar seu governo no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, na França, depois de esgotar todas as vias legais nacionais.

Casos recentes de grande repercussão no tribunal incluem ordens para suspender voos de deportação de migrantes do Reino Unido com destino a Ruanda devido ao histórico de violação de direitos no país africano e o processo movido por idosas suíças contra seu país por inação diante das mudanças climáticas.

"Mais liberdade para decidir"

Os nove países pedem "mais espaço" para "decidir quando expulsar estrangeiros criminosos" e "mais liberdade" para rastrear "estrangeiros criminosos que não podem ser deportados". Os signatários também defendem que "precisam ser capazes de tomar medidas eficazes" contra "Estados hostis" que estão "instrumentalizando os migrantes".