Situação em Gaza faz Alemanha endurecer críticas a Israel - Chanceler federal Friedrich Merz diz "não entender mais qual é o objetivo" dos militares isralenses, e aliados defendem suspensão da venda de armas para Israel.O chanceler federal alemão, Friedrich Merz, foi claro ao se manifestar sobre a situação na Faixa de Gaza nesta segunda-feira (26/05), durante um evento em Berlim. "O que as Forças Armadas israelenses estão fazendo agora na Faixa de Gaza, eu, francamente, não entendo mais qual é o objetivo", disse.

Merz acrescentou que uma linha foi ultrapassada e que considera haver violação do direito internacional humanitário. Infligir tal sofrimento à população civil "não pode mais ser justificado com a luta contra o terrorismo do Hamas".

Declarações de representantes do governo alemão sobre a guerra em Gaza costumam começar com a afirmação de que Israel tem o direito de se defender e de que o Hamas questiona o direito de existência de Israel. Foi assim com o ex-chanceler federal Olaf Scholz (do partido social-democrata SPD) e a ex-ministra do Exterior, Annalena Baerbock (Partido Verde).