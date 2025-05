Vendas da Tesla caem pela metade na União Europeia

Nos primeiros quatro meses de 2025, a Tesla vendeu 41.677 veículos na União Europeia. No mesmo período de 2024 haviam sido 77.314. Em abril deste ano, apenas 5.475.

Posições polêmicas de Elon Musk

De acordo com a consultoria Jato Dynamics, que faz análises para o setor, a Tesla, que em 2024 liderava nas vendas de carros elétricos na UE, está atrás de dez marcas em abril, incluindo a Volkswagen (que está recuperando o atraso nos carros elétricos), a BMW, a Renault e a chinesa BYD.

O modelo mais vendido na UE em abril foi o Elroq, da Skoda, uma marca do Grupo Volkswagen. O antigo líder de mercado, o Model Y da Tesla, ficou em nono lugar.

A Tesla está sofrendo em particular com as posições políticas polêmicas adotadas por seu CEO, Elon Musk, e as ações dele numa comissão do governo do presidente Donald Trump encarregada de cortes drásticos nos gastos federais nos EUA.

Em 20 de maio, Musk afirmou que a situação comercial da Tesla já estava "recuperada" e que as vendas estavam "boas". Ele também disse passaria a dedicar apenas um ou dois dias por semana ao Departamento de Eficiência Governamental (Doge), com o restante do tempo sendo dedicado à administração de suas empresas, principalmente a Tesla.