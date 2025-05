A controversa fundação escolhida por Israel para atuar em Gaza - Escolhido por Netanyahu para distribuir comida no enclave palestino, grupo com histórico opaco é visto com desconfiança por outras organizações humanitárias, que suspeitam de "disfarce" para forçar deslocamento em massa.Tropas israelenses dispararam nesta terça-feira (27/05) tiros de advertência contra milhares de palestinos famintos que haviam se dirigido a um centro de distribuição de alimentos na Faixa de Gaza. O episódio escancarou não só a crescente situação de desespero no enclave acossado pela guerra, mas também falhas na atuação de uma misteriosa organização novata apoiada pelos EUA e Israel para liderar iniciativas de ajuda humanitária em Gaza, contornando ONGs e grupos com mais experiência na região.

Imagens distribuídas pela rede BBC e pelo jornal The New York Times mostraram milhares de pessoas se amontoando para tentar conseguir caixas de alimentos num centro de distribuição em Rafah, no sul de Gaza. O centro havia sido instalado pela chamada Gaza Humanitarian Foundation (GHF), um grupo criado em fevereiro e que até onde se sabe não tem histórico de atuação relevante em lidar com crises humanitárias, mas que mesmo assim recebeu sinal verde dos EUA e de Israel para controlar a distribuição de ajuda em Gaza.

Até mesmo as origens do grupo são opacas. Inicialmente, se falou que o grupo tinha registro na Suíça, mas jornalistas não encontraram nada no endereço indicado. Mais tarde, o The New York Times apontou que também há um registro no estado americano de Delaware.