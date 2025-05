Alemanha e Ucrânia anunciam produção conjunta de armas de longo alcance

No entanto, Merz não disse se pretende atender ao pedido de Kiev para transferir os mísseis alemães de longo alcance Taurus para serem usados contra a Rússia.

O uso deste tipo de armamento, que permite atacar pontos mais profundos do território russo, gerou embates entre Moscou e os EUA durante a administração de Joe Biden, por exemplo. Moscou já advertiu Berlim a não transferir os foguetes a Kiev.

Na última segunda-feira, Merz reacendeu o debate ao dizer que Berlim não vai impor limites no emprego de sistemas de longo alcance aos ucranianos, sem citar quais armas seriam essas.

O Taurus alemão, com um alcance de mais de 500 quilômetros, poderia permitir que Kiev atingisse centros logísticos russos bem atrás das linhas inimigas com alta precisão.

Questionado se o exército ucraniano ainda conta com os mísses Taurus mesmo com o novo acordo, Zelenski reforçou seu interesse no armamento alemão. "É claro que precisamos deles, é claro que discutiremos essa questão".

Ucrânia e Alemanha ampliam cooperação