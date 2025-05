Ataques ao STF ultrapassam fronteiras com ameaça a Moraes - Governo Trump cogita sancionar ministro do Supremo por sua atuação em casos de ameaças à democracia. Movimento dos EUA reflete articulação da extrema direita em nível mundial, avaliam especialistas.As tensões entre o bolsonarismo e o Judiciário atingiram patamares internacionais nos últimos dias, com a ameaça de sanções pelo Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Além de mostrar um alinhamento com o bolsonarismo, esse posicionamento do governo de Donald Trump expõe uma articulação mundial da extrema direita na ingerência em outros países, agora com os EUA na linha de frente, avaliam especialistas ouvidos pela DW.

As ameaças vieram de Marco Rubio, secretário de Estado de Trump, cargo análogo ao de ministro do Exterior. Questionado pelo deputado republicano Cory Mills, que acusou o ministro do STF de perseguição política à oposição no Brasil, Rubio afirmou haver "grandes chances" de punir Moraes com a Lei Global Magnitsky.

O mecanismo, em voga desde 2012 no país, pode ser empregado contra cidadãos de outros países acusados de violações de direitos humanos, congelando seus ativos e os impedindo de entrar nos EUA ou portar cartões de crédito.