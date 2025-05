EUA vão negar visto a estrangeiros que "censurem" americanos

Moraes decretou em agosto do ano passado o bloqueio da rede social X, de propriedade do bilionário e aliado de Trump, Elon Musk, após a empresa se recusar a remover informações falsas de sua plataforma. Entre as exigências para reverter a suspensão, o X teve de pagar R$ 28,6 milhões em multas impostas pelo STF por descumprimento de ordens judiciais.

Mais recentemente, em fevereiro deste ano, Moraes determinou o bloqueio da Rumble no Brasil, outra rede social popular entre bolsonaristas. À época, o ministro acusou a plataforma de "reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos" de ordens judiciais, além de tentativas de "não se submeter ao ordenamento jurídico e Poder Judiciário brasileiros, para instituir um ambiente de total impunidade e de 'terra sem lei' nas redes sociais brasileiras".

Bolsonaristas pedem sanções

Embora a decisão do governo americano tenha potencial para atingir Moraes, seus críticos na base bolsonarista esperam ainda uma ação voltada diretamente contra o magistrado, como possíveis sanções assinadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que poderiam resultar no bloqueio de bens nos EUA e restrições em transações com instituições bancárias americanas.

Moraes abriu nesta segunda-feira um inquérito para investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por suspeita de crimes de coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado democrático de Direito

O pedido de abertura de investigação foi feito ao STF pelo procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, para apurar suposta atuação do parlamentar para incitar o governo dos Estados Unidos a adotar medidas contra Moraes, que foi escolhido relator do caso por também atuar no comando das ações da trama golpista e no inquérito das fake news.