Famílias acolhedoras oferecem lar temporário para crianças abandonadas

Para as famílias um dos maiores desafios é a despedida. Pensar em deixar partir cria barreiras e é "um problema dos adultos, porque eles têm dificuldade de entender que vão cuidar sabendo que vai partir", afirma Julia Salvagni, coordenadora de projeto na Secretaria Nacional de Assistência Social.

De acordo com Carlos Henrique de Oliveira Nunes, coordenador do Serviço de Acolhimento Familiar de Belo Horizonte, essa situação envolve um processo de conhecimento da própria família, para compreender que "o acolhimento tem início, meio e fim. A partir desse serviço, segundo ele, a sociedade rompe a lógica do "meu" e passa a entender as crianças como "nossas", parte do coletivo comunitário.

Mas apesar de relativamente curto, esse período deixa marcas para a vida toda nas crianças acolhidas. Mary Weber, assistente social do Serviço de Família Acolhedora em Cascavel, no interior do Paraná, relata o retorno que receberam de uma família adotiva via carta encaminhada por meio do Poder Judiciário: "ele agradeceu ao serviço por ter cuidado do filho dele. A criança fala muito bem da família acolhedora e traz memórias afetivas do período em acolhimento. Diz que a mãe acolhedora o ensinou fazer bolinho, contava histórias... É esse olhar individualizado que o acolhimento familiar propicia e que uma instituição não consegue alcançar, infelizmente".

Os marcos legais das Famílias Acolhedoras no país

Apesar dos esforços atuais, o Brasil ainda é um jovem no tema, uma vez que projetos de acolhimento familiar começaram a ser implementados apenas no final da década de 1990. Enquanto em outros países, como Reino Unido, o formato de família acolhedora já era aplicado desde o início do século 20.

A virada de chave para o acolhimento familiar foi a criação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2004, que organizou o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e definiu o SFA como serviço de alta complexidade. Dois anos depois, criou-se Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. Posteriormente, o ECA promulgou a Lei nº 12.010, em 2009, e institui que "a inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional".