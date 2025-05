França condena ex-médico por abusar de centenas de pacientes

Mas Le Scouarnec não foi obrigado a se submeter a tratamento nem foi impedido de exercer a medicina.

E mesmo depois que um colega do hospital de Quimperle alertou as autoridades médicas locais e regionais em 2006 sobre sua condenação e "natureza perigosa", Le Scouarnec continuou a exercer a profissão em hospitais no oeste da França.

Em um caso, ele contou à então diretora do hospital Jonzac, no oeste da França, sobre sua condenação de 2005, mas ela o contratou mesmo assim em 2008.

Quase uma década se passaria até que ele ficasse novamente sob suspeita.

Seu filho de 42 anos disse ao tribunal que a "perversão do pai explodiu como uma bomba atômica" dentro da família, destruindo a fachada cuidadosamente mantida de um cirurgião dedicado.

"Não peço clemência"