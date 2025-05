França constrói igreja gótica usando só técnicas medievais - Franceses erguem uma capela, um pátio e uma igreja no interior do país recorrendo exclusivamente a métodos de construção do século 11. Projeto deve levar 40 anos para ficar pronto.Em um vasto terreno verde no pequeno vilarejo de Lande-de-Fronsac, na França, algumas ovelhas pastam ao lado de um grupo de homens e mulheres vestidos com roupas medievais, enquanto eles usam grandes pás para, manualmente, misturar barro e pedras. O cenário bucólico revela a fundação de um projeto conduzido por uma associação que pretende construir, ao longo de quarenta anos, uma capela, um pátio e, depois, uma grande igreja gótica utilizando exclusivamente técnicas de construção da Idade Média.

"Bem-vindos ao século 11, à oficina medieval da Guyenne [antiga província do sudoeste francês], onde vamos reviver a epopeia dos construtores de catedrais e recriar 300 a 400 anos de evolução arquitetônica em apenas 40 anos", explica Valéry Ossent, engenheiro de obras públicas e idealizador do projeto, à agência de notícias AFP.

"Hoje se vê muita restauração de patrimônio, muitas vezes feita em tempo recorde e com tecnologias modernas. Mas o que me interessa é construir algo totalmente novo com técnicas antigas", afirma ele, um apaixonado pelos ofícios tradicionais.