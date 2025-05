Justiça alemã rejeita ação contra gigante da energia por danos climáticos no Peru

Os autores do processo alegaram que as temperaturas mais elevadas e o derretimento do permafrost – ou pergelissolo, a camada da crosta terrestre permanentemente congelada – também agravam o risco de blocos de gelo ou rocha caírem da parede montanhosa de 2 mil metros de altura para dentro do lago. E isso poderia ter consequências dramáticas para a casa de Lliuya e para os cerca de 50 mil habitantes da comunidade.

Em 1941, uma avalanche causou uma enchente devastadora em Huaraz, deixando cerca de 1,8 mil mortos. O agricultor conta que recentemente uma precipitação de pedras encheu o lago até a borda.

O glaciar próximo ao vilarejo vem se dissolvendo continuamente há mais de 36 anos. Um estudo de 2021, publicado pela revista britânica Nature, concluiu que o fenômeno não é explicável sem a mudança climática.

Segundo uma análise de 2014 da Greenpeace e da ONG especializada em legislação ambiental Climate Justice Program, a RWE – que não atua no Peru – seria responsável por 0,47% de todas as emissões nocivas ao clima global desde o princípio da era industrial. A empresa tem um histórico de uso intenso de carvão para geração de energia.

Por isso, Saúl Lliuya queria que a companhia alemã contribuísse com uma parcela proporcional, para financiar medidas protetoras a um custo estimado de cerca de 17 mil euros (R$ 109 mil).

As medidas incluiriam sistemas de drenagem para que a água do degelo escape da laguna do glaciar, e uma ampliação da barragem local. Uma simulação de 2016 demonstrou que um nível d'água mais baixo reduziria significativamente o risco para a comunidade, mesmo na eventualidade de uma queda de rochas ou avalanche.