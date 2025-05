"Lixo" em caverna se revelou tesouro de uma cultura perdida - Artefatos com símbolos de Vênus e do deus Quetzalcoatl permaneceram séculos escondidos em uma câmara subterrânea de uma caverna no México encontrada por exploradores.Quando a espeleóloga russa Yekaterina Katiya Pavlova colocou sua cabeça por uma fenda estreita na caverna Tlayócoc, nas montanhas do estado de Guerrero, no México, sua primeira reação foi de perplexidade. O que ela viu entre as sombras pareceu, a princípio, ser lixo deixado por algum visitante descuidado.

No entanto, após uma inspeção mais detalhada, ela percebeu que estava diante de algo extraordinário: um achado arqueológico excepcional que permanecera intocado por pelo menos cinco séculos. Tratava-se de um conjunto de 14 objetos ritualísticos ligados a cerimônias de fertilidade dos tlacotepehuas, um povo extinto. Os itens estavam cuidadosamente dispostos em estalagmites, de acordo com o Instituto Nacional de Antropologia e História do México (Inah).

A descoberta arqueológica em Tlayócoc