O que muda na emissão de vistos para estudantes estrangeiros nos EUA

Rubio afirma que as entrevistas já agendadas podem prosseguir normalmente segundo as diretrizes atuais, mas que as vagas ainda não preenchidas devem ser retiradas do sistema.

Candidatos que ainda não marcaram uma data para apresentar seu processo de obtenção de visto estudantil no consulado não devem conseguir marcar uma entrevista até que as diretrizes sejam atualizadas. Fontes confirmaram ao Jornal Nacional que, no Brasil, o procedimento já foi interrompido.

O que será avaliado nas redes sociais?

Ainda não está claro que tipo de publicação poderá levar à rejeição do visto. A expectativa é que o novo modelo amplie uma regra anterior, imposta no final de março, quando o Departamento de Estado já havia instruído oficiais consulares a fazerem um pente-fino nas redes sociais de solicitantes de renovação de visto estudantil em busca de conteúdos classificados como uma ameaça à segurança nacional.

Na ocasião, a Casa Branca passou a permitir a rejeição de candidatos que apoiam "atividades terroristas" ou demonstram "um grau de aprovação pública ou defesa pública de atividades terroristas ou de uma organização terrorista".

"Isso pode ficar evidente em uma conduta que demonstre uma atitude hostil em relação aos cidadãos ou à cultura dos EUA, incluindo instituições governamentais ou princípios fundamentais", dizia a decisão à época.