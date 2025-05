ONU projeta aquecimento global recorde até o fim de 2029

O especialista britânico lembrou que, há uma década, as previsões mostraram pela primeira vez a probabilidade – também "muito baixa" naquele momento – de que um ano ultrapassasse os 1,5 °C. Isso acabou acontecendo de fato em 2024.

Eventos climáticos extremos

Na semana passada, a China registrou temperaturas acima de 40 °C em algumas regiões, os Emirados Árabes Unidos chegaram a quase 52 °C e o Paquistão foi atingido por ventos mortais após uma intensa onda de calor.

"Já atingimos um nível perigoso de aquecimento global", com recentes "enchentes mortais na Austrália, França, Argélia, Índia, China e Gana" e "incêndios florestais no Canadá", apontou Friederike Otto, climatologista do Imperial College de Londres. "Continuar dependendo de petróleo, gás e carvão em 2025 é uma absoluta loucura", acrescentou.

A OMM também prevê que o Ártico deverá aquecer em uma média 3,5 vezes maior que a global nos próximos cinco anos. A temperatura nesta região deve ficar 2,4 ºC acima do registrado durante os últimos 30 anos.

Com isso, a agência meteorológica prevê que a concentração de gelo marinho diminua nos mares do Norte Global – Barents, Bering e Okhotsk – enquanto o sul da Ásia deverá continuar recebendo mais chuvas do que o normal.