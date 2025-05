Situação da democracia no Brasil é preocupante - A degradação da democracia avança na América Latina, e o mais afetado é o Brasil.Primeiro a boa notícia: a América Latina continua sendo, depois da Europa e da América do Norte, a região com o maior número de democracias. O Uruguai está na 15ª posição, ao lado do Canadá e do Japão. A Costa Rica ocupa a 18ª posição, à frente de países como a França e a Itália. E o Chileestá no mesmo nível que a Bélgica.

Mas esses já são os poucos destaques num quadro geral bastante sombrio do mais recente Índice de Democracia da Economist Intelligence Unit (EIU), a divisão de pesquisa e análise da revista The Economist: o estado da democracia piorou pela nona vez consecutiva desde 2016. Em apenas cinco dos 24 países avaliados na região da América Latina e do Caribe a situação da democracia melhorou, e nos outros 17 os indicadores democráticos continuaram a piorar.

Em todo a América Latina, mais da metade das pessoas vive em democracias imperfeitas ou sob regimes autoritários.