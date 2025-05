[Coluna] Mestiçagem nunca foi garantia de igualdade - Pesquisa da USP sobre DNA brasileiro corrobora aquilo que já sabíamos há tempos: a história da mestiçagem no Brasil começa, em grande parte, com a violência sexual e física contra mulheres africanas e indígenas.Há alguns dias, uma pesquisa liderada pela geneticista Lygia da Veiga Pereira, da Universidade de São Paulo, foi publicada na revista Science, trazendo informações importantes sobre a população brasileira. Um dos dados mais interessantes, é que o Brasil tem a maior diversidade genética do mundo, dado comprovado por meio do exame do genoma completo de mais de 2,7 mil brasileiros em todas as regiões do país, que revelou mais de 8,7 milhões de variantes genéticas inéditas.

O estudo integra o programa Genomas Brasil, uma iniciativa do Ministério da Saúde que busca sequenciar o DNA de 100 mil brasileiros. O maior objetivo dessa iniciativa é impulsionar a medicina de precisão no país. Como foi publicizado em inúmeras reportagens, a identificação de milhões de variantes genéticas únicas possibilita que Brasil se destaque no cenário científico internacional, ao mesmo tempo em que ganha novas ferramentas para enfrentar desafios de saúde pública.

Em tese, essas descobertas têm o potencial de revolucionar o diagnóstico e o tratamento de doenças no Brasil, ao permitir terapias mais personalizadas e eficazes, bem como a formulação de políticas públicas na área da saúde direcionadas para a prevenção e tratamento dessas doenças. Uma dimensão especialmente importante, na medida em que a mesma pesquisa encontrou mais de 36 mil variantes raras e potencialmente prejudiciais, muitas delas concentradas em indivíduos com ancestralidade africana e indígena – que historicamente são as pessoas que mais precisam e utilizam o Sistema Único de Saúde.