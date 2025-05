Alemanha aprova novas regras para reduzir migração: 'O limite foi alcançado'

A suspensão da reunificação familiar afeta aqueles que têm direito à proteção subsidiária. Esses são refugiados que não são perseguidos no sentido da Convenção de Genebra para Refugiados nem têm direito a asilo político. Entretanto, eles podem estar correndo risco de sofrer riscos em seu país de origem, por exemplo, devido a uma guerra civil.

Quem tem direito à proteção subsidiária pode ter menos direitos do que aqueles com status regular de refugiado. Isso foi confirmado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Cerca de 388 mil pessoas com esse status vivem na Alemanha, sendo que a grande maioria vem da Síria e muitas outras do Afeganistão e do Iraque.

Como é a regra atual de reunificação familiar?

Na Alemanha, os refugiados foram reconhecidos pela primeira vez como elegíveis para proteção subsidiária em 2011. Eles não tinham permissão para trazer seus cônjuges e filhos com eles. Isso mudou no início de 2015 e, depois que um grande número de refugiados da guerra civil da Síria chegou à Alemanha a partir de meados do ano, o governo alemão suspendeu novamente o reagrupamento familiar.

Desde 2018, existe uma cota máxima de mil familiares próximos por mês que podem receber um visto para a Alemanha. Nunca houve um direito legal à reunificação familiar; a autorização fica a critério das autoridades. O pedido deve ser apresentado a uma missão diplomática alemã no exterior. Cerca de 12 mil vistos foram emitidos em 2023 e 2024.

Como o governo alemão justifica as mudanças?

Os partidos conservadores União Democrata Cristã (CDU) e União Social Cristã (CSU), que formam a coalizão de governo juntamente com o Partido Social-Democrata (SPD), querem que menos pessoas fujam para a Alemanha. "Estamos abertos à migração legal para o nosso mercado de trabalho e para a nossa sociedade", disse Dobrindt diante do Bundestag. Entretanto, ele ressaltou que o "limite foi alcançado" no que se trata da chamada migração "ilegal" ou "irregular", ou seja, quando migrantes chegam à Alemanha sem controle.