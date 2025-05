Israel anuncia expansão recorde de colônias na Cisjordânia ocupada

"Este é um grande dia para os assentamentos e um dia importante para o Estado de Israel. Não estamos tomando terras estrangeiras, mas a herança de nossos ancestrais", acrescentou Smotrich sobre a expansão das colônias na Cisjordânia.

Já o ministro da Defesa, Israel Katz ,afirmou que a expansão dos assentamentos "fortalece nosso domínio sobre a Judeia e Samaria, ancora nosso direito histórico na Terra de Israel e constitui uma resposta contundente ao terrorismo palestino".Ele acrescentou que essa também é "uma medida estratégica que impede o estabelecimento de um Estado palestino que coloque Israel em perigo".

Expansão

As colônias ou assentamentos judaicos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental têm se expandido constantemente desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel passou a ocupar os territórios, onde vivem cerca de 3 milhões de palestinos. Nas últimas décadas, no entanto, a criação de novas colônias havia desacelerado, com Israel focando na expansão de assentamentos já existentes.

Em 2023, Israel mantinha e apoiava 144 colônias na Cisjordânia e 12 em Jerusalém Oriental. Algumas dessas colônias já se tornaram verdadeiras cidades encravadas em territórios palestinos, como Beitar Illit, que conta com mais de 60 mil colonos. Ao todo, cerca de 700 mil colonos vivem em assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental.

Há também mais de uma centena de colônias não oficiais, conhecidos como "postos avançados", que normalmente são instalados por colonos armados sem endosso oficial do governo israelense. No entanto, é comum que muitos desses "postos avançados" acabem sendo reconhecidos mais tarde como "assentamentos" oficiais de Israel.