Musk confirma que está deixando o governo Trump - Após comandar departamento para reduzir gastos no governo, bilionário de ultradireita expressa "decepção" com rumo fiscal e orçamentário adotado pelo governo Trump.O bilionário Elon Musk anunciou nesta quarta-feira (28/05) que está deixando oficialmente o governo de Donald Trump, após expressar "decepção" com um megaprojeto fiscal e orçamentário do presidente dos Estados Unidos.

"Agora que meu tempo programado como funcionário especial do governo está chegando ao fim, quero agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir os gastos supérfluos", disse Musk em uma breve mensagem em sua conta na rede X.

Musk, que doou centenas de milhões de dólares para a campanha de Trump em 2024, havia sido designado em janeiro como "assessor" do governo.