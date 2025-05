OMSA reconhece Brasil livre de febre aftosa, e agro comemora

Em 2024, empresas brasileiras exportaram 12,8 bilhões de dólares (R$ 72,3 bilhões) em carne, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec). Na lista de grandes compradores estão países como a China, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos.

Setor importante da economia brasileira, a pecuária é apontada como o principal vetor do desmatamento. Mais de 90% da destruição da Amazônia nos últimos 40 anos foi impulsionada por essa atividade, segundo imagens satélites analisadas pelo Mapbiomas, rede de pesquisadores ligados a universidades, ONGs e empresas de tecnologia que monitoram as transformações do uso do solo em território nacional.

Doença compromete ganhos do agro

A febre aftosa é uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguida do aparecimento de vesículas (aftas), principalmente, na boca e nos pés de animais de casco fendido, como bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e suínos.

A doença, que se espalha com facilidade e compromete a produtividade dos rebanhos, causa prejuízos comerciais ao setor e inviabiliza as exportações de carne. No Brasil, segundo o Ministério da Agricultura, o último foco de aftosa foi detectado em 2006, no Paraná e Mato Grosso do Sul.

Em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) disse que o reconhecimento da OMSA reforça o compromisso do setor agropecuário e dos produtores rurais com a sanidade de seus rebanhos e com a qualidade dos produtos ofertados aos mercados compradores.