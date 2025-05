Vilarejo na Suíça é soterrado após colapso de geleira

Os danos do desastre, contudo, podem ser maiores. Isso porque, com o colapso da geleira, o rio Lonza, que corre pelo vale, teve sua passagem bloqueada por uma muralha de gelo e pedra com quase dois quilômetros de extensão. Atrás dela, as poucas casas em Blatten que não haviam sido soterradas pela avalanche estão agora debaixo d'água; a represa formada pelo deslizamento cresce a cada hora, segundo as autoridades. Se essa barragem se romper, ela vai colocar sob risco os demais vilarejos vale abaixo.

"O pior cenário seria a água se acumular até o topo da represa", afirmou o geólogo Flavio Anselmetti, da Universidade de Bern, à rádio suíça SRF. Nesse caso, o rio poderia acabar atravessando a mistura de rochas e gelo, desestabilizando a represa e possivelmente levando-a ao colapso. "Isso poderia desencadear ondas de inundação muito poderosas ou fluxos de detritos do lago, ameaçando as comunidades mais adiante."

Segundo Christian Studer, do Serviço contra Ameaças Naturais do Vale Lötsch, a água represada deve transbordar nas primeiras horas desta sexta-feira. Autoridades agora avaliam como esvaziar o lago para minimizar eventuais danos.

Por precaução, outras duas comunidades próximas do curso d'água foram evacuadas. Um reservatório também foi esvaziado para dar conta da água em caso de inundação.

Morador da região, Werner Bellwald, de 65 anos, perdeu a casa de madeira onde ele vivia e que havia sido construída pelos seus antepassados em 1654. "Não dá para dizer que já houve um povoado aqui", afirmou à agência de notícias Reuters. "Aconteceram coisas aqui que ninguém imaginava ser possível."

O que causou o desastre