Von der Leyen recebe prêmio Carlos Magno por manter UE unida - Trabalho à frente da União Europeia rendeu reconhecimento à alemã. Ela manteve bloco coeso apesar de sucessivas crises, como as desencadeadas pela pandemia e a invasão russa da Ucrânia.Chefe da Comissão Europeia desde 2019, a alemã Ursula von der Leyen foi agraciada nesta quinta-feira (29/05) com o Prêmio Carlos Magno por seu trabalho à frente da União Europeia e "papel decisivo" em mantê-la "unida, resiliente e atuante".

A honraria, uma das mais importantes do continente europeu, é concedida a pessoas ou instituições em reconhecimento por serviços prestados à Europa e à unidade europeia pela Fundação para o Prêmio Internacional Carlos Magno, com sede em Aachen, cidade alemã próxima da fronteira com a Bélgica e a Holanda.

Von der Leyen, que tem 66 anos, conduziu a UE através de crises múltiplas desencadeadas pela pandemia de covid-19 e, posteriormente, pela invasão russa da Ucrânia. Desde a eleição de Donald Trump à Casa Branca, no final de 2024, o bloco também se viu impelido a aumentar seus gastos militares e anda às voltas com a ameaça de uma guerra comercial, em meio às crescentes tensões na relação com os EUA e à ascensão do populismo dentro da própria UE.