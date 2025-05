Além das tarifas de Trump: Hollywood está mesmo em declínio? - Número de filmes gravados nos EUA diminuiu, mas empresas americanas de streaming estão florescendo. Tarifas anunciadas por Trump trarão as produções de volta a Los Angeles?Quando Donald Trump anunciou que criaria uma tarifa de 100% sobre qualquer filme "produzido em terras estrangeiras", a indústria cinematográfica dos EUA, altamente globalizada, entrou em pânico.

As ações das principais empresas do setor, como Netflix e Disney, logo caíram. Investidores projetaram que haveria aumento nos custos se as produções não pudessem mais se beneficiar de locações baratas no exterior.

Nas últimas décadas, filmes e séries de TV americanos vêm fazendo uso de generosos incentivos fiscais para realizar as gravações na Europa, no Canadá ou na Austrália, o que deixou as locações em Hollywood comparativamente mais caras.