Como a Ilha dos Museus encarna a agitada história de Berlim

Quando o Muro de Berlim caiu, era essencial renovar completamente os edifícios e prepará-los para o futuro, explica Parzinger. E um plano diretor delineou a restauração dos cinco museus que compõem a ilha.

Abordagem excepcional para a restauração

Sem dúvida, o projeto de restauração mais importante foi a ressurreição do Neues Museum. O projeto do arquiteto britânico David Chipperfield foi inicialmente recebido com forte resistência. Ele integrou as ruínas em uma nova construção, e trabalhou com as cicatrizes da guerra ao deixar visíveis buracos de bala e afrescos faltantes no teto – os puristas preferiam uma restauração fiel ao edifício neoclássico original.

Mas implementar esse "conceito magnífico" foi a decisão correta, diz Parzinger com entusiasmo, citando que ainda descobre novos detalhes toda vez que retorna ao prédio. O museu reformado ganhou vários prêmios nacionais e internacionais de arquitetura.

Lar do museu egípcio e da coleção de papiros, a exposição mais famosa do Neues Museum é o busto faraônico da rainha Nefertiti. No ano passado, foi lançada uma petição para que o busto de 3.370 anos seja devolvido ao Egito. Mas, para a Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano, não há nada a ser discutido sobre seu retorno: "Nefertiti veio para Berlim como parte de uma descoberta totalmente legal e bem documentada", afirma Parzinger.

No entanto, ele tem sido uma figura importante no debate sobre a restituição de peças históricas, especialmente no tocante à devolução dos Bronzes de Benin e de outros objetos com origens coloniais.