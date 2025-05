Como a ultradireita instrumentaliza valores cristãos

Alice Weidel sobre fé e Deus

"Você acredita em Deus?" é a primeira pergunta dele. Weidel dá uma leve enrolada, fala sobre água, minerais e metais, dos quais os seres humanos são feitos. E como ela acha interessante a questão a respeito de Deus. E que ela é uma pessoa que procura muito buscar o seu "eu interior". "Gostaria de acreditar, mas acho que preciso de um pouco mais de tempo."

Jäger é um influenciador que atinge milhões de jovens. A essência de sua marca: atrevido e alegre, ele vai a manifestações de esquerda em busca de controvérsia. Sobre a questão de gênero. Sobre a AfD. Sobre a homossexualidade. Sobre Deus. Ele edita seus vídeos de forma a ridicularizar críticos. Seus mantras: existem apenas dois gêneros; os esquerdistas querem sexualizar as crianças desde cedo; os que estão lá em cima querem nos proibir de tudo; Jesus é a resposta.

Mesmo que Alice Weidel não pareça ser uma pessoa particularmente religiosa, as ideias culturais e tradicionais cristãs certamente caem bem para sua Alternativa para a Alemanha. O partido alimenta massivamente o medo do Islã, da insegurança social e de qualquer forma de mudança. A imagem de um mundo ideal com festas de Natal alegres e cheias de neve, fiéis que frequentam a igreja e regras claras e simples sobre o que fazer e o que não fazer parece uma receita contra a complexidade do mundo moderno. E é por isso que a AfD busca a proximidade da tradição cristã.

"Minha companheira é cristã e muito religiosa", explica Alice Weidel em sua entrevista a Jäger. "Nossos filhos também estão sendo educados como cristãos. Acho que isso é muito importante como fundamento."

Membros abertamente cristãos são um fenômeno marginal na AfD. As principais igrejas cristãs alemãs acusam o partido – a exemplo dos serviços de segurança alemães – de incitar ódio e discriminação. E a fé desempenha um papel cada vez menor na sociedade alemã, assim como na Europa como um todo. E os redutos da AfD no leste da Alemanha, onde o partido é mais popular, são mais seculares do que a média.